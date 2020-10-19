Maliye Bakanlığı’nda 3 pozitif
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Bakanlıkta 3 kişinin covid-19 pozitif çıktığını açıkladı.
A+A-
YENİDÜZEN
Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Bakanlıkta 3 kişinin covid-19 pozitif çıktığını açıkladı. Temaslı sayısının bilinmediğini ifade eden Amcaoğlu, PCR testlerinin yapılmaya başlandığını, herkese test yapıldığını dile getirdi. İlgili dairenin kapanmadığını belirten Amcaoğlu PCR testlerinin sonuçlarına göre değerlendirme yapılacağını ifade etti.
Bu haber toplam 232 defa okunmuştur
Etiketler : corona
Önceki ve Sonraki Haberler