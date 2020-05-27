Maliye Bakanlığı 100 milyon TL borçlanıyor

Maliye Bakanlığı’nın azami 100 milyon TL borçlanması amacıyla “Devlet İç Borçlanma Senet” (DİBS) ihalesi açıldı. DİBS ihalesi KKTC Merkez Bankası aracılığında 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası’ndan yapılan duyuruya göre, ihaleye katılacak bankalar e-işlem platformu üzerinde yer alan DİBS menüsünü kullanarak taleplerini gönderebilecek.

Borç Yönetim Komitesi’nce belirlenen şartlar ve bilgilere göre çoklu fiyat yöntemiyle yapılacak 189 gün vadeli ihalenin açılış saati 10.00, kapanış saati ise 12.00 olarak ilan edildi.

Türk Lirası cinsinden, çoklu fiyat ve iskontolu olarak gerçekleşecek ihalenin senet türü “Hazine Bonosu” olarak bildirildi.

Maliye Bakanlığı, Şubat ayı sonunda gerçekleştirilen 99 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesiyle 40 milyon TL’lik “iç borçlanmaya” gitmişti. Azami 100 milyon TL olarak açılan ve 118 milyon TL’lik teklif alınan ihale sürecinde sadece 40 milyon TL’lik (satılan nominal tutar) hazine bonosu ihracında mutabakat oluşmuştu.

Vade tarihi 5 Haziran 2020 tarihinde sona erecek bu ihalede faiz miktarı en düşük %10, en yüksek %11.20 olurken, gerçekleşme ağırlıklı ortalama faiz oranı %10.49 düzeyinde kayıtlara geçmişti.

STANDARD KIBRIS’ın haberini kendi sitesinde okuyunuz!