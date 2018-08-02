Maliye Bakanı Denktaş, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.
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Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’na atanan Necmi Karakoç ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güngörer’i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç, Temmuz ayı itibariyle göreve başladığını anımsatarak, bu vesileyle Maliye Bakanı Denktaş’a nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
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Etiketler : Necmi Karakoç, Yusuf Güngörer, Serdar Denktaş
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