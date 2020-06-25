Maliye Bakanı da ‘eksikliklerden’ şikayetçi

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne’de teslim alınan “yarım inşaat hastane”nin tamamlanması için aybaşında ihalenin tamamlanacağını söyledi, “130 yataklı yeni bir hastane Girne’de bana göre yılsonunda tamamlanacaktır, bu hastane inşaatı Girne Amerikan Üniversitesi’nden 18 milyon TL borca karşılılık mahsuplaşma ile alınmıştır” dedi.

Meclis’te konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne’deki bu hastanenin tamamlanması sonrasında Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin da “pandemi hastanesi” olabileceğini, ayrıca, Dr. Burhan Nalbantoğlu alanı içerisinde yeni bir pandemi hastanesi için de Sağlık Bakanlığı’nın proje çalışması yaptığını ifade etti.



Amcaoğlu, “GAÜ’nün 18 milyondan daha fazla bir borcu vardı, biz imzaladığımız protokolle 18 milyon TL borca karşılık mahsuplaşmış oluyoruz” dedi. Amcaoğlu, üniversitenin çalışanlarına yönelik 11 milyonluk TL’lik “sosyal sigorta prim borcu”nun da önümüzdeki haftalarda mahsuplaşma karşılılığı ödeneceğini söyledi.



“Salgınla ilgili ne kadar bir bütçe ayırdınız” sorusuna Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “30 milyon TL ödenek ayrıldı, tümü kullanıldı” dedi.



CTP milletvekili Sıla Usar’ın “yeni pandemi hastanesi”ne yönelik ısrarlı sorularına karşılık Amcaoğlu, “Maalesef 1974’ten sonra kimseler bireysel faydalar dışında toplumsal fayda üretmedi, yeni bir hastane gündeme getirmedi” dedi.



Maliye Bakanı Amcaoğlu, muhalefetin sorularını “ayar çekme” olarak yorumladı, ülkedeki eksikliler hakkında kendisinin de “şikayetçi” olduğunu söyledi.



CTP milletvekili Fikri Toros’un “1 Temmuz sonrasında ülkeye gelecek bir turist pandemi hastanesi olmadığı için sigorta yapamayacak, bunu biliyor musunuz” sorusuna, Amcaoğlu “bilmiyorum” yanıtını verdi.