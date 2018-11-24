Mali sıkıntılardan dolayı gidemediler

KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı, Macaristan’ın Szentes şehrinde başlayan U21 Mix ve Gençler Dünya Şampiyonası’na mali sıkıntılardan dolayı katılamadı.

23-25 Kasım tarihleri arsında Macaristan Futbol Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen U21 Mix ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda toplam 16 ülke mücadele ediyor.

KKTC Futbol Tenisi Federasyonu ve aynı zamanda Uluslararası Futbol Tenisi (FİFTA) Genel Başkanı Şevket Sungur, Teknik Direktör Hişam Tarazi organizasyona katılarak temsil ediyor. Macaristan’ın Szentes şehrinde başlayan şampiyona açılış seremonisini Uluslararası Futbol Tenisi (FİFTA) genel başkanı Şevket Sungur, Szentes Belediye başkanı Kovacs Janos tarafından yapıldı. Uluslararası Futbol Tenisi (FİFTA) genel başkanı Şevket Sungur Fransa ve Macaristan’da düzenlenen şampiyonalara KKTC Futbol Tenisi Milli Takımı katılamadığından dolayı oluşan boşluğu kapatma adına Yunanistan üyelik için başvuruda bulundu.