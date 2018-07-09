Mali poliste 114 dosya

“Mali Polis”in elinde şu anda 114 dosya var.

Güncel bilgi bu!

Yüz on dört…

Memlekette yolunu bulan bulana.

Anlayınız (!)

* * *

Peki Mali Polis kaç kişi?

26 kişi.

Her birine 4 dosyadan fazla düşüyor.

Çoğu “kirli para!”

Kimi “şüpheli para hareketi.”

* * *

“Şüpheli işlemler”den biri eski Başbakan Özgürgün’ün hesapları.

Dosya, Başsavcılık’tan Mali Polis’e henüz şubatta gitmiş.

Beş ay önce!

Birkaç “önemli” iddia duydum:

“Özgürgün dosyasıyla birlikte Mali Polis dağıtıldı, kilit isimler uzak yerlere sürüldü.”

Ciddi bir iddiaydı ve araştırdım.

Doğruluğuna ulaşamadım.

Son bir senede “nakil” dahi olmamış. Ve hatta… Geçen sene 24 kişiymiş “Mali Polis.” 2 de takviye yapılmış.

3 uzman “Özgürgün Dosyası” üzerinde çalışıyor.

Ve daha araştırma yapılacak 18 banka var!

* * *

Mali Polis de dertli.

Bir örnek vereyim, anlayınız.

Meşhur Lefkoşa Türk Belediyesi meselesi:

2007’ye dair dosya, Başsavcılık’tan Polis’e gitti.

10 sene sonra!

Bir oda dolusu evrak var.

Binlerce çek.

Ve Mali Polis, araştırma için bir işletmeye diyecek ki, “2007’de bu malı sattın mı?”

10 sene evvel!

Denetim bu kadar geriden gelirse işimiz yaman!

Bence derhal “güncel” denetime geçilmeli.

* * *

26 Mali Polis.

Ve 114 dosya…

Kim bilir belki şu anda 115’dir.

Memlekette yolunu bulan bulana!..