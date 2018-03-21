Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Mağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arter’e ‘Aşırı istihdam ve harcamaların yaratıldığı’ gerekçesiyle belediyeyi ciddi anlamda bir mali krize doğru sürüklediğini belirten ve bu konularda acil önlem alması gerektiğini içeren yazılı uyarıda bulundu.

Uyarıda, Arter’in, belediyeye yapılan aşırı istihdam, popülist yaklaşımlar, savurgan bir şekilde yapılan harcamalar ve gün itibariyle ‘işe alımlar için verilen sözler’in üyeler arasında ciddi huzursuzluğa yol açtığı belirtilirken, krize sebebiyet veren aşırı istihdam ve harcamaların yaratıldığı Mağusa Belediyesi’ni, ciddi anlamda bir mali krize doğru sürüklediği belirtildi.

Sendika, belediyenin sağlıklı bir mali yapıya kavuşabilmesi ve iş barışının korunabilmesi adına, Arter’i yeni istihdam yapılmaması başta olmak üzere, harcamaların kısıtlanması ve bunun gibi tedbirler almaya çağırdı.

Sendika, bu bağlamda, toplu sözleşme yasasındaki ilgili maddeyi de hatırlatarak, grev dahil, her türlü yasal hakları bulunduğunu anımsattı.

Yapılan yazılı uyarıda dikkat çeken noktalar arasında ise ‘uyarıların birçok kez sözlü olarak yapıldığı ve dikkate alınmadığı’ öne çıktı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı İbrahim Arıkel imzası ve sendika mührü ile dün tebliğ edilen uyarıda, “Bu hassasiyetlerimizi sizlere, değerli makamınızda birçok kez sözlü olarak iletmemize rağmen, birçok kez sendikamızla yaptığınız toplantılarda bu tenkitlerimize anlatmamıza rağmen, maalesef aynı uygulamaların devam ettiğini üzülerek görmekteyiz” denildi.

Sendikadan yapılan yazılı uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği üzere 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2018 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmemiz yürürlüktedir. Mağusa Türk Genel-İş olarak uzun yıllardan beridir Gazimağusa Belediyesinde örgütlü ve yetkili sendika olarak bulunmakta. Bu bağlamda Mağusa Türk Genel-İş Sendikası olarak üyelerimizin haklarını korumak ve refahını artırmak için verdiğimiz mücadele kadar, Belediyemizin mali yapısının sürdürülebilir bir durumda olması da bizler için fazlasıyla önem arz etmektedir. Fakat tüm bu hassasiyetlerimizi, sizlere, değerli makamınızda birçok kez sözlü olarak iletmemize rağmen, birçok kez sendikamızla yaptığınız toplantılarda bu tenkitlerimize anlatmamıza rağmen, maalesef ayni uygulamaların devanı ettiğini üzülerek görmekteyiz. Belediyemize yapılan aşırı istihdam, popülist yaklaşımlar, savurgan bir şekilde yapılan harcamalar ve bugün dahil işe alımlarla ilgili verilen sözler, üyelerimizin arasında ciddi huzursuzluğa yol açmaktadır. Özellikle belediyelerin son dönemde içinde bulundukları ciddi mali krizler ve 2012 yılında Lefkoşa Türk Belediyesinde krize sebebiyet veren aşırı istihdam ve harcamaların yarattığı ciddi etkiler, Sendikamızı ciddi endişelere sevk etmektedir. Özellikle Gazimağusa Belediyesi’nin içinde bulunduğu son gelinen durum ciddi anlamda bir mali krize doğru sürüklendiğimizi göstermektedir. Bu krizin önüne geçilebilmesi ve Belediyemizin yeniden sağlıklı bir mali yapıya kavuşması için yeni istihdam dahil olmak üzere birçok konuda ciddi tedbirlerin alınması gerekirken, tam aksi bir tutum içinde devam ettirdiğiniz tavrın sona ermesini bekliyoruz. Tam bu noktada, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası'nın 109.maddesi 3.fıkrasının bir kez daha sizlere hatırlatmak isteriz. Buna göre; "Belediye genel idaresinin gerektirdiği yönetim ve personel giderleri: Ancak her hal ve koşulda, nüfusu 6000'in üzerinde olan Belediyelerin personel giderleri bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %50'sini, nüfusu 6000'in altında olanlar için ise bir önceki yıl yerel gelir ve Devlet katkısı toplamının %55'ini aşamaz. Bu oranlar sağlanana kadar yeni istihdam yapılamaz." Hal böyle iken, sizleri biran önce hem belediyemizin sağlıklı mali yapıya kavuşabilmesi hem iş barışının bozulmaması adına sendikamız ile işbirliğinde yeni istihdam yapılmaması başta olmak üzere, harcamaların kısıtlanması vb. tedbirler almaya çağırırken aksi halde, 42/96 sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Referandum yasasının ilgili maddeleri gereği yazılı olarak uyarır, GREV dahil her türlü yasal hakkımızın saklı olduğunu belirtmek ister, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.”