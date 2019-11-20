Mali krize rağmen Mağusa Belediyesi’ne 63 istihdam

Mağusa Belediyesi Başkan İsmail Arter’in imzasıyla 63 kişi belediyeye istihdam edildi. Belediye As Başkanı Cem Dana bu kişilerin gündelikçi olarak çalıştığını ve sosyal haklarından yararlanabilmeleri için sözleşmeli olarak alındıklarını savundu. Meclis üyesi Erhun Şahali ise belediyenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek endişesini dile getirdi.

Dila ŞİMŞEK

Mağusa Belediyesi’nde dün 63 kişi ‘geçici işçi statüsünde’ istihdam edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Belediye As Başkanı Cem Dana bu kişilerin “gündelikçi” olarak çalıştığını ve sosyal haklarından yararlanabilmeleri için sözleşmeli olarak alındıklarını savundu.

Konu ile ilgili görüş almak için Belediye Başkanı İsmail Arter’e ulaşılamadı.

UBP’li Meclis üyesi Erhun Şahali ise belediyenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekerek endişesini dile getirdi.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, aşırı istihdam ve harcama ile ilgili grevler düzenlemiş, belediyenin mali sıkıntılarına dikkat çekmişti.

Mağusa Belediyesi, geçtiğimiz aylarda sıklıkla borçları ve mali sıkıntıları ile gündeme gelmişti.

Mağusa Belediyesi’nin çeşitli birimlerinin elektriği borcundan dolayı kesilmişti. Belediye Başkanı kesintinin ‘yanlışlıkla’ olduğunu savunurken, EL-SEN Başkanı ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, elektriği kesik olan birimlerin olduğunu belirtmişti.

Ekim ayının başında, Mağusa Belediyesi’nin arıtma tesisinden elde ettiği suya, ödenmeyen borçlar yüzünden ‘kısıtlama’ gelmişti. Son birkaç ödemenin yapılmadığı öğrenilen Belediyenin, Famagusta Su İşletmeleri Ltd.’ye 600 Bin ile 800 Bin Dolar arası borcu olduğu belirtilmişti.

Yaz aylarında belediyede aşırı istihdam ve harcamalardan dolayı greve gidilmiş, sonrasında ise Belediye, Meclis üyelerinin oyçokluğuyla, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği 6 Milyon TL’lik ‘overdraft’ limitini, ‘banka inisiyatifiyle’ 10 Milyon TL’ye çıkararak borçlanmıştı.

YENİDÜZEN, düzenlediği özel haberde Mağusa Belediyesi’nin kesin borcunun 50 milyon TL olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmiş ve yayımlamıştı.

İlgili kişiler, birbirlerinden farklı görüşler söylüyor…

Mağusa Belediyesi As Başkanı Cem Dana, zaten belediye için çalışan 63 kişinin sosyal haklarından yararlanabilmeleri için sözleşmeli olarak işe alındıklarını kaydetti. UBP’li Meclis Üyesi Ahmet Öztenay da bunu destekleyerek, kişilerin ‘geçici işçi statüsünde’ olduğunu ifade etti, durumun olağan olduğunu belirtti.

Öte yandan CTP’li Meclis Üyesi Erhun Şahali ise, “Belediyenin bu çalışanları nasıl ödeyeceğini biz de bilmiyoruz. Belediyede çalışan sayısı kesin olarak bizimle paylaşılmıyor. 800-900’lerden bahsedildi… Bu şartlar altında istihdam ne kadar doğru bilmiyorum. ‘İnsanların sosyal güvencesi olması’ işin kılıfıdır ve arada yeni insanları işe alıyorlar demek ki…” şeklinde konuştu.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkan İbrahim Arıkel, işe alınan kişilerin beş senedir belediye için gündelikçi olarak çalıştığını savundu, sonunda sosyal haklarına kavuştuklarını söyledi. Belediyenin mali sıkıntıları ile ilgili başkanla görüştüklerini ve yeni yılla birlikte zorlukların azalacağının vaat edildiğini ifade etti.

Cem Dana ise, “Belediyenin battığı ise tamamen dedikodudur. Mağusa Belediyesi en iyi geliri olan belediyedir. Daha geçen ay, piyasaya 1.5 Milyon TL ödenerek esnafın da rahat etmesini sağladık” diye açıklamada bulundu.

Mağusa Belediyesi As Başkanı Cem Dana:

“Belediyenin mali sıkıntısı yok, yeni istihdam yapılmadı”

“İşe alınan kişiler, zaten belediye için gündelikçi olarak çalışan personellerdi. Yani aslında yeni istihdam yapılmadı. Sosyal güvenceleri olarak çalışmak bu çocukların da hakkıdır. Sigorta ve ihtiyat sandığından yararlanabilmeleri için, sözleşmeli personel olarak atandılar. Bildiğiniz gibi belediyenin çalıştırabileceği personel sayısı sınırlıdır ve bu nedenle diğer gündelikçileri sözleşmeye alamadık. 2020 bütçesine göre, gündelikçiler sözleşmeli çalışan olarak alınacak. Atanan personellerde, gündeliğe göre artış yaşandığı için ödemeleri üç ay sonra başlayacak. Belediyenin battığı ise tamamen dedikodudur. Mağusa Belediyesi en iyi geliri olan belediyedir. Zaman zaman özellikle yaz aylarında vergi toplayamamaktan yaşanan sıkıntılar vardır ve normaldir. Ancak şu an için mali sıkıntı yaşanmıyor. Daha geçen ay, piyasaya 1.5 Milyon TL ödenerek esnafın da rahat etmesini sağladık.”

Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkan İbrahim Arıkel:

“Bu personeller beş senedir gündelikçi olarak sigortasız çalışıyordu ve şu anda haklarını aldılar”

“Gündelikçilerin işe alındığı doğru. Bu kişilerin sigorta ve ihtiyat sandığından yararlanması sağlandığı için çalışanlar adına tabii ki olumlu bir gelişmedir. Bu personeller beş senedir gündelikçi olarak sigortasız çalışıyordu ve şu anda haklarını aldılar. Bu insanlar zaten belediyeden ödeniyordu. Çalışanların sosyal haklarının olması gerekiyordu. İşe alınan kişiler, geçici statüyle atandı, kalıcı kadroda değil. Pazartesi günü Belediye Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirdik ve kendisi, şube amirlerinden alacağı bilgiye göre verimli olmayan kişilerin de durdurulacağını söyledi. Yılbaşından sonra mali olarak da daha iyi olacağımız söylendi, ancak biz konunun takipçisi olacağız”

CTP’li Meclis Üyesi Erhun Şahali:

“Alınan kişilerin yeni olup olmadığına bakacağız”

“63 kişi sözleşmeli olarak işe alındı. Aldığım duyuma göre, daha önce belediyede hiç çalışmamış kişiler de yer alıyor. Birkaç saat önce açıklandığı için, henüz üstünde bir çalışma yapamadık. Kişilerin daha önce belediye ile ilişkisi olup olmadığına bakacağız. Belediyenin bu çalışanları nasıl ödeyeceğini biz de bilmiyoruz. Belediyede çalışan sayısı kesin olarak bizimle paylaşılmıyor. 800-900’lerden bahsedildi… Bu şartlar altında istihdam ne kadar doğru bilmiyorum. ‘İnsanların sosyal güvencesi olması’ işin kılıfıdır ve arada yeni insanları işe alıyorlar demek ki… Defalarca giderleri azaltalım, gelirleri arttıralım diye önerilerde bulunduk ancak kulak ardı ediliyor. Endişemiz sürüyor”

UBP’li Meclis Üyesi Ahmet Öztenay:

“Gündelikçi işçiler geçici işçi statüsüne alındı, olağandır”

“Belediyede gündelikçi olarak çalışan kişiler vardı ve belediye başkanı geçici işçi statüsünde bu kişileri aldı, doğru bir zemine oturttu. Zaten uzun zamandır emekliye çıkan kişilerin yerine istihdam sağlanmamıştı. Yasalar bellidir, belediye sadece %45-50 gibi bir oranda personel çalıştırabilir ve bunu geçemez. Başkan da uygun gördüğü 63 kişiyi almıştır ve olağandır”