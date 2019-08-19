‘Malazgirt’ için Lefkoşa buluşması

Bilal Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar’ın, Hala Sultan Külliyesi’nde ortak tanıtım yapması bekleniyor



Türkiye’nin “Malazgirt Zaferi” için Lefkoşa’da etkinlik organize edildi; TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin de katkılarıyla düzenlenecek etkinliklere, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da katılacağı öğrenildi.



Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız öncülüğüne “Hala Sultan” külliyesinde bir de basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.



Anadolu Ajansı’na "Kıbrıs, bizim gözyaşı ve kan döktüğümüz, uğrunda mücadele ettiğimiz toprak parçası ve vatandır” diyen Haydar Ali Yıldız, Anadolu’nun fethi 1071 etkinliklerinin Lefkoşa’da başlayacağını duyurdu.



“Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü kutlamalarının” Lefkoşa’da başlayacağı açıklandı, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “birlik ikrarını ve ahitleştirmeyi gerçekleştireceği” belirtildi.



Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Anadolu'nun fethi, 1071 etkinliklerini gerçekleştirirken, bunun birinci adımının Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olmasını uygun gördüklerini söyledi.



Yıldız’ın açıklamalarında ayrıca “Kıbrıslı gençler ve gazeteci arkadaşlarımızla beraber Malazgirt ve Ahlat'a da geleceğiz. Malazgirt ve Ahlat'ta 23-24-25-26 Ağustos'ta eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek" ifadelerine yer verildi.



Yıldız, etkinliğe KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Bilal Erdoğan'ı da davet

ettiklerini sözlerine ekledi.