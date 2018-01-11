Malas: “Kışlaların yerini okullar ve hastaneler almalı”

Kıbrıs’ın güneyinde ocak ayı sonunda yapılacak Başkanlık seçiminde AKEL’in desteklediği bağımsız aday Stavros Malas, Kıbrıs sorununun çözümünde eğitimin en önemli unsurlardan biri olduğunu söyledi. Okullarda verilen tek taraflı, ötekileştirici, milliyetçi ve şoven eğitimle toplumların, özellikle de yeni nesillerin birbirini yanlış tanımaya devam ettiğine dikkati çeken Malas, bu gidişata dur denilmesi gerektiğini belirtti.

Bağımsız Başkan adayı Starvros Malas Salı akşamı ara Ledra Palace’taki Chetaou Status restoranda ‘eğitim’ konulu iki toplumlu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kıbrıslı Türk ve Rum eğitimcilerin yanı sıra davetli akademisyen, gazeteci ve sivil toplum temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Stavros Malas eğitim ve Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini anlattı, soruları cevapladı. Türkçe-Yunanca çevirinin yapıldığı etkinliğin başında KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Kıbrıs Diyalog Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nikos Peristianis de kısa birer konuşma yaptı.

Daha sonra söz alan Başkan adayı Stavros Malas, Kıbrıs’ta gerçek barışa ulaşılabilmesi için eğitimin önemine vurgu yaptı. Tarihin bilimsel ve bütünsel olarak öğretilmesi gereğine işaret eden Malas, Başkan seçilmesi halinde ilk yapacağı işler arasında eğitimdeki şovenizme son vermek olacağını açıkladı.

Bir süre önce Kıbrıslı Türk ve Rum gençlerle de bir araya geldiğini anlatan Malas, dil öğrenmenin, diyaloğun ve empatinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Milliyetçiliğin daha da zemin bulmaması için eğitimin ekonomik ve sosyal yapıyla beraber ele alınmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Stavros Malas, gençlere iş imkanları sağlanması gerektiğini söyledi.

Malas, iki toplumlu eğitim komitesinin eğitimde yakınlaşma adına bazı çalışmalar yaptığını, ancak siyasi liderliğin bunu ileri taşıyacak iradeden yoksun olduğunu belirtti.

Stavros Malas, güneyde Eğitim Bakanı’nın belirlenmesinde Başpiskopos’un fikrine danışılmakta olduğunu da anımsattı ve “Okullar devletin denetiminde olmalı, papazın değil” dedi.

Malas, seçilmesi halinde müzakere sürecinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam devam edeceğini de belirtti ve bir gün adadaki bütün kışlaların yerini okul ve hastanelerin alacağına inanç belirtti.

9 aday yarışıyor

Birinci turu 28 ocakta yapılacak Başkanlık seçiminde toplam 9 aday yarışıyor. Nikos Anastasiadis’in ikinci tura kalmasına kesin gözle bakılırken, 4 şubattaki rakibin AKEL destekli Stavros Malas mı, yoksa DİKO adayı Nikos Papadopulos mu olacağı merak ediliyor.

Her iki adayın da alacağı oyun birbirine çok yakın olduğu yorumları yapılıyor.