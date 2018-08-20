"Malakut" ile kesintisiz sanat yaşandı

Mağusa’da Buğday Camisi’nde “Malakut” adıyla gerçekleştirilen sanatsal etkinlik, sanatseverlerden ilgi gördü.



Cuma ve cumartesi akşamları “Malakut” adı altında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, bir saat boyunca dış dünya ile iletişim tamamen kesilerek, “yaşayan bir sanat müzesine” dönüştürülen mekanda, kesintisiz olarak dans, canlı müzik, drama, görsel sanatlar, moda tasarımı gibi çeşitli sanat dalları kullanılarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.



25’ten fazla yerli sanatçının yer aldığı etkinliğin koreografisini Mağusa’da doğup büyüyen ve Hollanda’da konservatuar-dans eğitimini sürdüren K. Muhammed Adem üstlendi.