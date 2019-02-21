“Maksimum Sanat, Minimum Risk Maraş”

Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” tamamlandı.

Mağusa Belediyesine bağlı Maraş Gelişim Akademisi’nde Sanat Terapisti Bahar Çıralı başkanlığındaki Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi uzmanları eşliğinde, Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan 30 çocuğun katıldığı bir haftalık etkinlik gerçekleştirildi.