MAKSILIM RESTAURTANT

Zekai Altan

Maksılım Restorant İskele’de. Yakovu Kilisesi’nin yani Meydanın olduğu bir yerde. Pahalı bir yatırım da değil. Dekorasyonu tamamen ekolojik. Tamamen yaratıcılığa dayalı bir dekorasyon. Ve ekolojik dekorasyon içerisinde Kıbrıs mutfağı ve doğal ürünleri ile bir bütünsellik ortaya çıkıyor. Tam Kıbrıs kokan bir mekân. İşletmecisi Nahide hanım oğulları Ömer ve Öner ile birlikte. Tümü de ailece güleryüzlü ve sempatik. Dürüst bir işletmecilik anlayışına sahipler.

LEZZET VE MEKAN

Mönüde yalnızca Kıbrıs mutfağı. Burada sabah kahvaltısı da servis ediliyor. Özel sandivüçten köfteye kadar. Yemek mönüsünde de başta mevsimine göre doğal ot yemekleri. Ağrelli, yumurta otu, mantar ve gömeç. Tüm bunları Ömer topluyor. Günlük olarak. Ve fast – food olarak da Kıbrıs sandüviçi biklası ile. Biz gittiğimizde o gün taze olarak ağrelli, gömeç ve yumurta otu vardı. Taze ve Kıbrıs doğasının lezzetleri. Yumurtalı olarak yapıldı. Bir de kaymak yağında yumurta yapıldı. Skrambıl yumurta. Yanında da ağrelli, siyah zeytin ile karışık kereviz ve gabbar turşusu. Bu otların köy yumurtası ile tavada yapılmasında tam Kıbrıs yöntemi uygulandı. Hele hele kaymak yağına çırpılmış yumurtanın ağza ve damağa verdiği o aroma lezzeti hiç tartışılmaz. Kıbrıs lezzetini alırsınız. Yanında da taze sıkılmış portakal suyu. Ortamı çok hijyenik. Temiz ve düzenli. Salata çeşitleri ayrı bir liste. Deniz ürünlerine kadar hazırlanıp servis ediliyor. Ayrıca burada birçok Kıbrıs mutfağı ürünleri satılmaktadır. Ev yapımı reçeller, macunlar, garavolliye kadar birçok tatlar. Pastelli, ekmek kadayıfı, pilavuna, peksemet, gabak böreği ve lemonadda gibi içecekler gibi birçok Kıbrıs lezzetleri hem satılıyor hem de sipariş vererek size ulaştırılıyor.

TAHINLI BALIK BİR BAŞKA!

Ama İskele usulü Tahınlı Balık bambaşka bir tat. Sipariş ile yapılıyor. Bu İskele usulü Tahınlı Balığın tadı inanılmaz. Tahının sos olarak hazırlanmasından sonra balığın kızartıldığı yağ içerisinde kızartılarak daha önce kızartılan balığın üzerine dükülerek yenmesi ağzınızda inanılmaz bir aroma ve tad bırakır. Buna da DAMAK TADI derler. Dadı Damağınızda kalır. Tahın içerisindeki tahın ve sarmısağın kokusu ağzınızda nefis bir aroma yaratır ve tad almanıza neden olur. Kullanılan balık genelde barbun. Biz mezgit balığından tattık. İşine öyle zevkle ve sevgisini katarak mönüleri hazırlayan Nadir hanımı kutlamak gerekir. Ben size fazla birşey yazmayacağım. Anlatamayacağım. Bu mekanı anlamak ve Kıbrıs lezzetlerini tatmak için özellikle Tahınlı Balığı tadmak için buraya gitmek gerekir. Yolunuz İskele’ye düşmese de mutlaka Tahınlı Balık siparişi verin ve gidin. Benim halen daha dadı damağımda galdı. Döner kebapları, dürümler ve pidelerle karın doyurmayın. Lezzetin tadını alın. Benim tavsiyem lezzetleri ve mutluluğu bu mekanda da bulabilirsiniz. Fiyatları da oldukça makul.

TEL: 0533 860 30 96

ADRES: İSKELE

SERVİS SAATLERİ: 07.00-22.00 HERGÜN AÇIK