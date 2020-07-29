Makineden çıkan kıvılcım yaktı

Ağırdağ'da bugün öğle saatlerinde çıkan arazi yangını çevredekileri korkuttu. İtfaiye, polis ve Orman Dairesi ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında ağaçlar, makiler ve telefon hattı kablolarının zarar gördüğü gözlemlendi.

Polis, yangının saat 12.15 sıralarında Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, A.Ç.’nin (E-35) spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu çıktığını açıkladı.

Yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar gördü. Polis itfaiye ve Orman Dairesine ekiplerin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları başladı.

Fotoğraflar Dila Şimşek