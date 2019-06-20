Makenzi Restaurant - İskele

Zekai Altan

Karpaz’dan Mağusa’ya giderken hep dikkat çeken ve çok güzel görünen bir İskele sahili. Yürüyen, koşan ve bisiklet süren insanlar. Diğer taraftan da uzun sahil şeridi boyunca güzergâh üzerinde spor aktiviteleri istasyonları. Ve arada da seyyar satıcılar. Farklı güzel ve çağdaş bir görünüm. Bu konuda İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu kutlamak gerekir. Bu ülkede bir örnek yarattı. İskele belediyesini daha da ileriye götürmek için olağanüstü çabalar harcıyor. Özellikle yakın tarihte hizmete açtığı Kıbrıs Kültür Evi de ayrı bir heyecan ve renk. İskele’nin gelişmişliğinin göstergesi. Bu yol boyunu da hep merak etmiştim. Ama bir türlü buraya gidemedim. Uymadı. Geçen gün bir anda bir kararla hem hava almak için hem de burayı görmek için eşim ile gittik. Akşamüzeri. Ancak yol güzergâhı üzerinde üç ayrı cafe. Deniz kenarında. Biz en uçtakine gittik. Makenzi Restoran’a.

MEKÂN

Makenzi Restoran oldukça geniş bir alana yayılmış branda şemsiyeli bir mekan. Ahşaptan yapılmış mutfak ve içecek büfeleri. Denize sıfır noktada. Uzun sahil şeridi boyunca kumsalda şemsiyeler ve şezlonglar. Genelde yabancı uyruklu turistler. Duş ve soyunma kabini hizmet alanları da restoranın hemen yanında. Dikkatimi çekti. Hem su israfını hem de su maliyetlerini kontrol altına almak için duş kullanma para ile çalışıyor. Madeni para ile duş alabiliyorsunuz. Çok mantıklı ve güzel bir uygulama. Makenzi Restoran temiz ve bakımlı. Masa ve sandalyeler plastik. Plaj konseptine uygun. Personel güler yüzlü ve yardımsever. Hem plajın hem de restoranın günlük temizliği yapılıyor. Makenzi adı ise Larnaka’dan gelmektedir. Güney Kıbrıs’taki Larnaka’da sahil boyunca sıralı hurma ağaçlarının bulunduğu bölgenin adı Makenzi. Ve İskele Belediyesi Larnaka’yı ismi ile ve coğrafi yapısı ile yaşatmaktadır. Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu bu girişimciliği ve vizyonu ile güzel ve anlamlı icraatlar yapıyor. Çok hoşuma gitti. Anlamlı. Tabii ki yalnız bununla da kalınmadı. Makenzi Restoranın yanı sıra yol güzergâhı üzerinde hizmet veren diğer iki büfenin adı Larnaka’nın sembolü olan Babutsa ve Hurma meyvelerinin adını taşıyor. Takdir edilecek bir uygulama.

MÖNÜ VE LEZZET

Makenzi ve diğar büfeler ile tüm alanın sorumlusu ünlü Kıbrıslı aşçılarımızdan Cemal Muhtaronbaşı. Mesleğinde çok başarılı bir dostumuz. Şimdi tüm bu işletmelerin yönetimi Cemal’a emanet. Çok iyi oldu diyebilirim. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun bu kadar olumlu icraatları içerisinde en ideal seçimini de Cemal Usta’dan yapması ayrı bir başarıdır diyebilirim. Tabii lezzetlere geçmeden önce buradaki işletmecilik uygulamasından da kısaca bahsetmek isterim. Benim çok hoşuma gitti. Burada İSBEL Yatırım Şirketi adında bir şirket kuruldu. Direktörü ve yönetim kurulu ile çalıştırılıyor. Ve belediye altında. Belediye de buradan hizmet satın alıyor. Profesyonelce bir adım. Hasan başkanı yalnızca kutlamak gerekir. Cemal usta’nın yönetimindeki bu mekânlarda gelen misafirlere lezzetli yiyecekler servis ediliyor. Mönü de oldukça zengin. Genelde fast-food ve a la carte servisi. Biz burada tavuk dolma, kalamar çips ve bir de fast-food olarak hamburger cips aldık. Ayrıca çok güzel bir salata. Küp peynirli bir sunum ile. Servisler özel kaplarda yapılıyor. Plaj konseptine uygun. Restoran anlamında tabak ve çatal bıçak kullanılmıyor. Bu mekânda lezzetleri beğendik. İdeal plaj lezzetleri. Ve burası daha da gelişip zenginleşecek. Cemal usta henüz yeni. Ve burası ile ilgili çok güzel, kaliteli ve lezzetlere yönelik çalışmalarını da gördüm. Lezzet dünyamızda ayrıcalıklı bir mekan veya mekanlar zinciri olacağı kuşkusuz. Yaz mevsiminde bu plajı kullanın. Plaj harika ve altyapısı da. Lezzetleri ise ayrı. Zengin mönülerini tadın. Fiyatları da makul. Hamburgerler 25 TL, tavuk ızgara 25 TL, et /tavuk döner 25 TL, fırın kebabı 45 TL, şnitzel 25 TL, kalamar 35 TL ve bulgur köftesi de 5 TL. Hafta sonlarını veya tatil günlerinizi günübirlik olarak ailece burada geçirebileceğiniz bu mekanı öneririm.