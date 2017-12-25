Makarnalar köprüye dönüştü

Uluslararası Final Üniversitesi’nde üniversitelerarası “Makarna Köprüsü Yarışması” (Spaghetti Bridge Competition) düzenlendi. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilmekte olan, Mühendislik Bölümü öğrencilerinin takım çalışmasını teşvik etmek ve teknik derslerde öğrendikleri bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler hem öğrendi hem de eğlendi. Yarışma Onan Ltd. sponsorluğunda gerçekleştirildi. Yarışmanın birinciliğini 10.02 kg ağırlık kaldırmayı başaran köprü örneğini inşa eden grup kazandı.

YARATICI TASARIMLAR ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası Final Üniversitesi’nde üç üniversiteden öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmaya Uluslararası Final Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ile Uluslararası Kıbrıs üniversitelerinden toplam 35 öğrenci katıldı. Yarışma, açılış konuşmaları ve öğrencilerin yarışma kuralları hakkında bilgilendirilmesiyle başladı. Açılış töreninin ardından yarışmaya katılan öğrenciler, önce projelerinin çizimini yaptı ardından da makarnalardan köprüler inşa etti. On iki grubun bir arada çalıştığı yarışmada yaratıcı köprü tasarımları ve örnekleri ortaya çıktı. Açılış konuşmalarının ardından, öğrencilere köprüler hakkında kısa bir film izletildi ve Uluslararası Final Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Amin Riazi yarışma kuralları hakkında bilgiler verdi. Ardından, tasarımlarını yapmaları ve uygulamaları için üçer saat süre verilen yarışmacılar projelerini uyguladı. Projelerin tamamlanmasının ardından test edilmesi aşamasına geçildi. Heyecanlı ve eğlenceli bir ortamda geçen yarışma tamamlandıktan sonra ödül töreniyle ödül kazanmaya hak kazanan katılımcılara ödülleri verildi. Kapanış konuşmasının ardından tüm katılımcı öğrencilere katılım sertifikası verildi.

10.02 KG AĞIRLIK KALDIRAN KÖPRÜ BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ GETİRDİ

Yarışmaya katılan grupların makarnalardan inşa ettiği köprüler kaldırabildikleri ağırlık dikkate alınarak değerlendirildi. Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen final bölümünde her bir köprü kum doldurulan leğenlerle kaldırabildiği ağırlıklar test edildi. Toplam 10.02 kg ağırlık kaldırmayı başaran köprü örneğini inşa eden grup birinciliği alırken, 8.93 kg ağırlık kaldıran köprüyü inşa eden grup ikincilik ödülünü aldı. Üçüncülük ödülünü ise 8.19 kg ağırlık taşımayı başaran köprüyü inşa eden grubun oldu. Yarışmada ayrıca iki gruba da tasarımlarıyla en iyi birinci ve ikinci tasarım ödülü verildi. Yarışmada birincilik ödülünü Feras Aljamal, Rama Mosalli, Osama Saeed’in oluşturduğu takım elde ederken, ikincilik ödülünü Waleed Ahmed, Omer M. M. Khalaf, Esat Furkan Parlatan’dan oluşan takım, üçüncülüğü ise Ahmed Karmo, Maamoun Alyasın, Shahd Karmo’dan oluşan takım kazandı. Yarışmada ilk üçe giren takımlar para ödülüyle ödüllendirildi.

ÖZTOPRAK: MÜHENDİSLİK GRUP ÇALIŞMASI GEREKTİREN BİR MESLEK

“Makarna Köprüsü Yarışması”nın açılışında konuşan Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak, konuşmasında ülkemizin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler, Uluslararası Final Üniversitesi’nde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirerek başladı. Mühendislik mesleğinin grup çalışması gerektiren bir meslek olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Öztoprak, gerçekleştirilen yarışmanın, öğrencilerin bir arada, işbirliği içinde çalışmayı deneyimlemesi açısından son derece önemli olduğunu kaydetti.

DENİZ: TEORİK BİLGİNİN UYGULAMAYLA PEKİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ

Uluslararası Final Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Z. Deniz de yaptığı konuşmada, yarışmanın öğrencilerin derslerde öğrendiği bilgileri pekiştirmesi açısından faydalı bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Öğrencilerin öğrenmesi, öğrendiklerini uygulaması yanında, grup çalışmaları ile sosyalleşmesi açısından da bu organizasyonun önemli olduğuna dikkat çekti. Üniversiteler ile özel sektörün işbirliğinin önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Deniz, yarışmayı destekleyen Uluslararası Final Üniversitesi Rektörlüğü ve Genel Sekreterliği ile sponsor olan Onan Ltd. yetkililerine de teşekkür etti.