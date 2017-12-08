Makarios'un yeni ses kayıtları bulundu

Başpiskopos III. Makarios’un 1954 yılında Kıbrıs sorununun çözüm şekli ve o dönemde İngilizler tarafından önerilen özerklik konusunda İngiltere Valisi ile gerçekleştirdiği diyaloğa ilişkin ses kayıtlarının tesadüfen bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Devlet Radyo ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Thanasis Tsokos’un dün mecliste yaptığı konuyla ilgili açıklamaya yer verdi.



Habere göre Tsokos, Başpiskopos III.Makarios ile İngiliz Vali arasındaki diyaloğa yer veren ses kaydının, RIK tesislerinde arşiv dışındaki alanda çok iyi saklanmış şekilde tesadüfen bulunduğunu ifade etti.



Tsakos, bunun radyo kaydı olduğunu, ancak kaydın, Makarios’un bilgisi dahilinde yapılıp yapılmadığını bilmediklerini söyledi.