Makarios hastanesinde A tipi gripten bebek ölümü

Kıbrıs'ın güneyinde Lefkoşa Makarios Hastanesi’nde bir buçuk yaşındaki bir bebeğin, A tipi influenza (grip) kaynaklı septisemili pnömoni nedeniyle öldüğü saptandı.

Makarios Hastanesi’nde tedavi altındayken pazartesi günü ölen erkek bebeğe bu sabah otopsi yapıldı. Otopsiye bebeğin ailesi adına katılan Adli Tabip Marios Matsakis, ölüm sebebinin influenza A septisemili pnömoni olduğunu açıkladı.

Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören bebek ağırlaşmış ve Pazar gecesi bir çocuk doktoru, anestezist ve hemşire eşliğinde ambülans ile Makarios hastanesine sevk edilmiş ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.