Mahmut Tekinay yoğun bakımdan çıktı

Trafik kazası geçirerek ağır şekilde yaralanan ülkemizin tanınmış avukatlarından Mahmut Tekinay yoğun bakımdan çıkarıldı. Kazada yaralanan eşi Işın Tekinay’ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Dr. Cenk Conkbayır’dan alınan bilgiye göre geçtiğimiz Pazar akşamı Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftin tedavisi sürüyor. Conkbayır, Mahmut Tekinay’ın Genel Cerrahi servisinde tedavisinin devam ettiğini, eşi Işın Tekinay’ın ise Ortopedi servisinde olduğunu kaydetti. Dr. Conkbayır, çiftin durumunun daha iyi olduğunu, gereken tüm müdahalelerin uygulandığını ifade etti.