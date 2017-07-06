Mahkûmlarda “haber huzursuzluğu” iddiası!

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ndeki bir kısım mahkum, cezaevinde çok büyük olaylar döndüğünü, basında çıkan bazı haberlerin içeride huzursuzluk yarattığını iddia etti.

Cezaevinde isminin baş harfleri E.Ö. olan bir mahkumun, Türkiye’de bulunan isminin baş harfleri E.B. olan bir iş insanının adını ve onun siyasi çevresini kullanıp, cezaevi idaresinden birtakım taleplerde bulunduğu ancak bu talepler yerine getirilmeyince, basın yoluyla cezaevi yönetimini yıpratmaya çalıştığı ileri sürüldü. Basında çıkan haberleri, iş insanı E.B.’ye yakın bir gazeteci tarafından yazıldığını öne süren bir kısım mahkum, haberlerin devam etmesi halinde bu gazetecinin ismini kamuoyuna duyuracaklarını belirtti. Çıkan haberlerden dolayı hem cezaevi yönetiminin hem de kendilerinin huzursuzluk yaşadığını öne süren mahkumlar, savcılığı ve polisi göreve çağırdı.

YENİDÜZEN, konuyla ilgili Lefkoşa Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç’e ulaştı. Çebiç, basına hiçbir bilgi veremeyeceğini, İçişleri Bakanlığı tarafından izin alınması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine ulaşmaya çalıştığımız İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara ise hem cep telefonundan hem de sekreterliğinden çok kez arandı ancak toplantıda olduğu gerekçesiyle konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

“Bir gazeteci E.B.’nin tetikçiliğini yapmaktadır”

YENİDÜZEN’e ulaşan mahkumların gönderdikleri yazı şöyle: “Bizler cezaevinde yatıp içerde dönen dolaplardan rahatsız olan bir grup mahkum olarak ailemiz vasıtasıyla size bu mektubu gönderiyoruz. Son günlerde basında cezaevi hakkında olumsuz bir takım yayınlar çıkmaktadır. Kimisi gerçek kimisi yalan. Burada her şey mükemmel değil bunu kabul ediyoruz ama anlatıldığı gibi de değildir. İçerde çok büyük olaylar dönmekte ve idare bunlara karşı durmakta direnç göstermektedir. Karşılığında ise basın yoluyla saldırıya uğramaktadır. İsmi tarafımızdan bilinen ve elit diye geçinen bir gazeteci Türkiye’de bulunan ve ülkemizde aranan şahıs olan E.B.’nin (isim açık belirtilmiştir) tetikçiliğini yapmaktadır.

“Huzursuzuz”

“Cezaevinde bulunan E.Ö isimli mahkum, E.B.’nin ve onun siyasi çevresini aracı koyup bir takım taleplerde bulundu. Söz konusu mahkumun istekleri yerine getirilmeyince ise cezaevi idaresi sürekli basın yoluyla darbelenmeye çalışılmaktadır. Bizler cezaevi mahkumları olarak bu durumdan rahatsızlık duymaktayız. E.Ö ve E.B.’ye karşı dirayetli duran cezaevi Müdürümüzün ve idarecilerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu olayların devam etmesi halinde E.B.’nin tetikçiliğini yapan basın mensubunu da açıklayacağız. Başsavcılığı ve polisimizi göreve çağırıyoruz lütfen bu olayın üzerine gidin. Tüm pislikleri meydana çıkarın. Bizler burada var olan huzurumuzun Türkiye’de bulunan bir kaçak tarafından daha fazla bozulmasını istemiyoruz. Saygılarımızla”

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