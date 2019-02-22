Mahkumlar İngilizce öğreniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) eğitim çalışmalarını herkese ulaştırma kapsamında Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde İngilizce kursları düzenliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, ikinci yılına giren kurslar kapsamında kadın mahkumlara haftada bir gün İngilizce dersleri veriliyor.

LTB Eğitim Birimi’nden Fatoş Anter’in verdiği kurslara haftalık 10 ile 20 arasında kadın katılıyor.