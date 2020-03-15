Mahkum yakınları eylemde

Merkezi Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutukluların yakınları Cezaevi’nde önünde eylem yapıyor.

Cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları cezaevi şartlarının coronavirüs açısından yeterli olmadığını iddia ederek mahkumların yeni cezaevine taşınana kadar serbest bırakılmasını istiyor.

Kimi mahkum yakınları ise hijyen şartlarının ve önlemlerin artırılmasını yakınları açısından kaygılı olduklarını belirtiyor. Mahkum yakınları cezaevi yönetiminin yakınlarına telefon açamadığını iddia ederek bu duruma da tepki gösteriyor.

Cezaevi yetkilileri ise 200 mahkumun “yemek almama” eylemini sonlandırdığını ifade etti.