Mahkum Mürsel Aydın aranıyor

Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki üç üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etti. Aydın son olarak Lefkoşa’da tekke bahçesi diye bilinen bölgede görüldü. Polis bölgede geniş çaplı arama yapıyor.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan Mürsel AYDIN, devam eden mahkemesi dolayısıyla götürüldüğü Lefkoşa Kaza Mahkemesinin avlusundan bugün saat 14:30 sıralarında firar ettimiştir. Mürsel Aydın, üsten beyaz gömlek alttan siyah kot pantolon girmekte olup, 1,70 boylarında sakalsız ve bıyıksızdır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur"