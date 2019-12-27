Mahkemeye sunmaya çalıştığı belge başını yaktı

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 2019 yılı içinde eşini darp eden bir zanlının avukatı olan K.A., müvekkilinin eşine giderek yanlış yönlendirmede bulunduğu iddiası ile aleyhinde soruşturma başlatıldı.

Müştekiye eşinin hapis cezası alması durumunda , cezaevinden çıktıktan sonra çocukları alıp Türkiye’ye döneceğini söylediği iddia edilen avukat K.A., müştekiye hazırladığı beyanı imzalattı.

Zanlının sunduğu beyanname sonrası savcılık inceleme başlattı. Müştekinin ifadesine başvurması sonucu avukat K.A., ‘tanığa müdahale’ suçlaması ile dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Temay Sağer, zanlı avukat K.A.’nın davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 3 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.