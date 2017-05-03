Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan ve bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde daha önceden işlemiş olduğu suçlardan davası görülen M.M.(E-34), mahkeme salonu içerisinde davasının ertelenmesi kararına sinirlenerek ağzında saklamış olduğu jilet ile boğazına çizik atmak suretiyle hafif şekilde yaralanmıştır. Adı edilen, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu oldu. Taburcu olmasının ardından davasının görülmesine Gazimağusa Kaza Mahkemesinde devam edilmiş ve mahkeme tarafından altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bazı basın yayın kuruluşlarında, bahse konu şahsın üzerinin aranmadan mahkemeye çıkarıldığı yönünde iddialar yer alıyor. Söz konusu şahıs, mahkemeye götürülecek diğer tutuklular ile birlikte Merkezi Cezaevinden teslim alınmadan önce görevli gardiyan tarafından, akabinde de mahkemeye çıkarılacağı sırada da görevli polis tarafından üzerleri detaylı bir şekilde aranarak mahkeme salonuna alındı.