Mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldılar

“Sahte vekalet” davasında polise verdiği ifadede “suçları tehdit altında işlediğini” iddia eden Girne’nin tanınmış iş insanlarından M.E’nin verdiği isimler adaya geldi, polise teslim oldu. ‘Tehditçi’ oldukları iddia edilen zanlıların ifadeleri, davanın seyrini de değiştirdi…

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki zanlı, iş insanı M.E ile WhatsApp üzerindeki mesajları polise teslim etti.

Aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, polise verdikleri ifadelerinde şu savunmayı yaptıkları iddia edildi: “İş insanı M.E. bize borç batağında olduğu için yardım istedi ve başkasına ait evleri satmak için birçok teklifte bulundu”

‘Aklanmak’ için geldikleri iddia edilen iki kişi polise ifade verdikten sonra mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Devrim DEMİR

Girne’de geçtiğimiz Temmuz ayında ortaya çıkan ‘sahte vekaletle devir’ davasında aranan iki kişinin adaya dönmesiyle ile soruşturmanın seyri değişti.

İş insanı M.E, mimar M.U, ve tasdik memuru S.Ö.’nün tutuklu yargılanmasına devam ederken davada yeni gelişmeler oldu.

Suçlarla bağlantılı aranan ve ada dışında olan O.T, ve Ö.H’nin adaya 12 Kasım tarihinde giriş yapması ile soruşturma farklı yöne ilerledi.

Önceki gün mahkemeye çıkarılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk alınan O.T, ve Ö.H, polise ifade verdi, çok sayıda iddia ortaya koydu.

Sanıklar M.E, M.U, ve S.Ö ise dün yeniden yargı huzurundaydı.

Savcılık kısa bir süre istedi

Girne Kaza Mahkemesi’nde başlanmasına beklenen duruşma dün yine ertelendi. Başsavcılık adına mahkemede hazır bulunan Savcı Emine Taşkın, dava ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu 2 kişinin daha tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Taşkın, sanık M.E, aleyhine 2 yeni dava daha getirildiğini ve bu davaların mahkemeye sunulduğunu belirtti.

Üç sanık için yeni davaların da hazır olduğunu ifade eden Taşkın, mahkemenin uygun göreceği kısa bir süre talep etti.

Avukatlar itiraz etmedi

Sanık avukatları, yeni gelişmelerden haberdar olduklarını kaydederek bu gelişmenin kendileri için önem arz ettiğini ifade etti.

Avukatlar, uzun olmamak kaydı ile savcılığın süre talebine itiraz etmeyeceklerini kaydetti.

Yargıç Meltem Dündar, davayı duruşma ve itham için 22 Kasım tarihine erteleyerek oturumu kapattı.

Mesajlar ‘tehdit iddiası’nı aydınlatacak

İş insanı M.E, polise tutukluluk süresinde verdiği 17 sayfalık ifadesinde tehdit edildiğini iddia etmişti.

M.E, bu suçları ailesi ile tehdit edildiği için yaptığını öne sürerek O.T, ve Ö.H’nin ismini polise vermişti.

Soruşturma aşamasında ismi verilen iki zanlı yurt dışında olduğu gerekçesi ile aleyhlerinde ‘derdest’ emri çıkarılmıştı.

Polise ismi verilen iki zanlı 12 Kasım tarihinde ülkeye giriş yaptı. O.T, ve Ö.H, aynı gün Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, iki zanlı, iş insanı M.E ile WhatsApp üzerindeki mesajları polise teslim etti.

Aleyhlerindeki suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, polise verdikleri ifadelerinde “iş insanı M.E.’nin borç batağında olduğu için yardım istediği ve başkasına ait evleri satmak için birçok teklifte bulunduğu” iddia ediliyor.

Mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldılar

Zanlıların iddiaları üzerine polis cep telefonlarını incelemek üzere emare olarak aldı.

Bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması beklenen iki zanlı dün akşam serbest bırakıldı.

Tutuklu iş insanının eşi, 2 zanlının serbest bırakılmasına isyan etti

Sahte vekalet meselesi ile ilgili tutuklanan iş insanının eşi, olayla ilgili iki zanlının serbest bırakılmasına isyan etti. Sosyal medyada paylaşımda bulunan iş insanının eşi, ailesinin tehdit edildiğini öne sürerek, kendilerini güvende hissetmediklerini söyleydi. Zanlıların serbest bırakılmasıyla hayati risklerinin olduğunu savunan eş, ‘adaleti’ eleştirdi, acısını paylaştı.