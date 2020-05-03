Mahkemeye çıkamayan zanlıya 8 gün tutukluluk daha

Girne’de 8 Nisan’da meydana gelen kasti hasarda suçüstü tutuklanan zanlı A.İ., yine aynı suçtan tutuklanması sonrası mahkeme tarafından Barış Ruh ve Sinir Hastanesine kontrol amaçlı gönderilmişti. Zanlının ruh sağlık durumu iyi olmadığı ve mahkemeye çıkma durumu bulunmadığından zanlı aleyhine 8 gün ek tutukluluk süresi alındı.

Polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan, zanlının kasti hasar, uygunsuz hareket ve kısmi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru Artan, zanlının 27 Nisan saat 09.40 civarı serbest bırakıldıktan sonra Girne’de bir araca zarar verdiğini ve 1000 TL hasar yarattığını ifade etti. Zanlının sonrasında ise polis arabalarını yumrukladığını anlattı.

Zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını söyleyen Artan, mahkemenin emri üzerine Barış Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine yatırılan zanlıya 8 gün tutukluluk verilmesini talep etti.

Sedef Özzafer, talebe itiraz etmedi.

Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.