Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB); “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın, mahkeme kararına ve yasalara karşı saygın duruşunu bozmaksızın, kurumsal ilkelerine sahip çıkması gerektiğini “ belirtti.

Birlik Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu’nun, kamu hekimlerinin ikinci iş yapmaları konusunda Yüksek İdare Mahkemesi'nin aldığı kararı ve konu ile ilgili güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere, 11 Şubat ve dün yaptığı açıklamalara değinerek, Yüksek İdare Mahkemesi kararının gayet net ve yoruma kapalı olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1979 yılından beri Kamu Görevlileri Yasası’nda var olan, 2011 yılında, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararla pekiştirilmesine rağmen hiçbir siyasi irade tarafından uygulanmayan, son olarak da Yüksek İdare Mahkemesi tarafından ''Mandamus Emirnamesi'' ile Sağlık Bakanı'na ve Sağlık Bakanlığı'na zorla uyulması emri verilen, kamu hekimlerinin ikinci iş yasağı ile ilgili karar gayet net ve yoruma kapalıdır. Hal böyle iken,Sayın Dr. Kenan Arifoğlu'nun, yüce mahkemenin verdiği kararı yorumlarken, sanki kamu hekimlerine haksızlık yapıldığı gibi bir algı oluşturmaya çalıştığı gözlerden kaçmamaktadır.”

Gardiyanoğlu, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın 40. maddesinin, kamu hekimlerine mesai saatleri dışında da, kamu hastanelerinde istedikleri kadar özel hastalarına bakma yetkisi verdiğini belirterek, Arifoğlu'nun, bu maddeyi görmezden gelerek, verilen Mandamus Emirnamesi ile, kamu hekimlerinin, hekimlik mesleğinden belli süreler içerisinde men edildiklerini iddia etmesinin, ya yasalara tam anlamıyla hakim olmaması ya da yasaları bildiği halde, belli bir kesimin çıkarlarını gözetme kaygısı şeklinde yorumlanabileceğini öne sürdü.

Gardiyanoğlu, sadece sağlık sistemini değil, kamu hizmetlerinin tamamını ilgilendiren bir mahkeme kararının alınmış olduğu bir ortamda, konunun sorumlularının, yasalara ve mahkeme kararlarına saygılı olma zorunluluğunu hatırlaması, temsil ettikleri kurumun yasalarının gereklerini yapma konusunda kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini ifade etti.

Gardiyanoğlu, “Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Yönetim Kurulu olarak, tüm hekimlerin çatı örgütü olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı olma onur ve saygınlığına ulaşmış bir başkan olarak Sayın Dr. Kenan Arifoğlu'nu, sağlık sistemimizdeki bu kritik geçiş döneminde, makamının gerektiği tarafsızlık, yargı kararlarına saygılı ve kendi yasalarının gereğini yapan bir başkan olma ilkelerinden uzaklaşmamaya davet ediyoruz” dedi.

