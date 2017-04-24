Ayşe GÜLER

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, mahkemelerin faaliyet raporuna da yansıdı.

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre 2016 yılında 20 bin 491 hukuk davası dosyalandı, bunların 13 bin 730’unu ‘alacak verecek’ davası oluşturdu.

Kaza Mahkemelerinde geçtiğimiz yıl dosyalanan hukuk davalarında 2015’e kıyasla % 1.08 artış oldu.

2015’te dosyalanan 20 bin 272 davaya karşılık 2016'da bu sayı 20 bin 491’e yükseldi.

Rapora göre ayrıca ‘29/2013 sayılı Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçların Yapılandırılması Yasası’ uyarınca da hükmün tadili için 2229 istida dosyalanarak çoğu da neticelendi.

Yüksek Mahkeme tarafından hazırlanan faaliyet raporuna göre 2016 yılında 20 bin 491 hukuk davası dosyalandı, bunların 13 bin 730’unu ‘alacak verecek’ davası oluşturdu.

Alacak-verecek davalarında rekora!

2016 yılında mahkeme gündemine gelen hukuk davaları incelendiğinde ‘alacak-verecek’ davalarının ilk sırada yer aldığı görüldü.

Rapora göre; geçtiğimiz yıl 13 bin 730 ‘alacak-verecek’ davası mahkemenin gündemine geldi.

Bununla birlikte ‘banka/icar satış’ konularıyla ilgili 5 bin 417 dava, ‘tazminat’ konularıyla ilgili 587 , ‘karşılıksız çek’ ile ilgili 547, ‘tahliye’ konularıyla ilgili de 215 dava dosya edildi.

‘Alacak-verecek’, ‘banka/icar satış’, ‘karşılıksız çek’, ‘tahliye’ ve ‘tazminat’ davalarında en fazla mesaiyi Lefkoşa Kaza Mahkemesi yaptı.

Lefkoşa önde, en az Lefke’de…

Resmi verilere göre tüm hukuk davalarında Lefkoşa Kaza Mahkemesi ilk sırada yer aldı, Lefke Kaza Mahkemesi ise en az hukuk davasının görüldüğü mahkeme oldu.

‘Alacak-verecek’, ‘banka/icar satış’, ‘karşılıksız çek’, ‘tahliye’ ve ‘tazminat’ davalarında en fazla mesaiyi Lefkoşa Kaza Mahkemesi yaptı.

8913 hukuk davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne dosyal edilirken, bunların 7 bin 538’i neticelendi. 2017’de askıda bulunan davaların sayısı ise 8 bin 741 olarak belirlendi.

Lefkoşa dışında Girne Kaza Mahkemesi de hukuk davalarında yoğun mesai harcadı, 4 bin 748 dava dosya edildi, bunların 4 bin 500’ü sonuçlandı. 3 bin 738 davanın ise 1 Ocak 2017 itibariyle askıda olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra Mağusa’da dosya edilen dava sayısının 4425, neticelenen dava sayısının ise 4470 olduğu tespit edildi.

Güzelyurt’ta ise 1089 , İskele’de 833, Lefke’de ise 483 hukuk davası dosya edildi. 1 Ocak 2017’de Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 464, İskele Kaza Mahkemesi’nde 424, Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 261 dava askıda bulunuyordu.

Faaliyet raporuna göre; ceza davaları içerisinde trafik davalarının fazlalığı dikkat çekti. 2016 yılı içerisinde 28 bin 122 ceza davasının 23 bin 898’ini TRAFİK davası oluşturdu. Bunun yanı sıra 4 bin 120 ‘polis davası’, geriye kalanı ise diğer davalar dosyalandı.

Ceza davalarında düşüş! 36 bin 954’ten 28 bin 122’ye…

Kaza Mahkemelerinde dosyalanan hukuk davalarında yaşanan artış, ceza davalarına yansımadı. Ancak dosyalanan ceza davalarının sayısının da azımsanamayacak oranda olduğu görüldü.

Resmi verilere göre; 2015’te dosyalanan 36 bin 954 ceza davasına karşılık geçtiğimiz yıl bu sayı % 23.90 gerileme ile 28 bin 122’ye düştü.

Trafik ilk sırada!

Faaliyet raporuna göre; ceza davaları içerisinde trafik davalarının fazlalığı dikkat çekti.

2016 yılı içerisinde 28 bin 122 ceza davasının 23 bin 898’ini TRAFİK davası oluşturdu.

Bunun yanı sıra 4 bin 120 ‘polis davası’, geriye kalanı ise diğer davalar dosyalandı.

Mahkemelere göre dağılım…

Ceza davalarının mahkemelere göre dağılımına bakıldığında ise Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dosya edilen 10 bin 210 dava olduğu, 14 bin 414 davanın neticelendiği, 1 Ocak 2017’de ise 3 bin 906 dosyanın askıda olduğu görüldü.

Bununla birlikte Mağusa’da 4 bin 54 ceza davası dosyalanırken, 5 bin 746 davanın neticelendiği, 1 Ocak 2017’de bin 62 davanın askıda bulunduğu tespit edildi.

Girne’de ise 10 bin 91 ceza davasının dosya edildiği, 9 bin 495 davanın sonuçlandığı, 1 Ocak itibariyle 3 bin 83 davanın askıda olduğu belirtildi.

Diğer mahkemelerdeki dağılım şöyle: “Güzelyurt- dosya edilen: bin 536, neticelenen: 2 bin 123, 1 Ocak 2017’de askıda bulunan 412, İskele dosya edilen: bin 727, neticelenen: bin 820, 1 Ocak 2017’de askıda bulunan 580, Lefke- dosya edilen: 504, neticelenen: 490, 1 Ocak 2017’de askıda bulunan 202”