Yüksek İdare Mahkemesi’nde, Polis Genel Müdürlüğü’nde 2 Eylül 2013 tarihinde polis müfettişliği kadrosuna yükselmeye yönelik verilen ‘terfi kararı’ ilişkin açılan davanın kararı açıklandı.

Polisteki terfilerle ilgili emsal teşkil etmesi beklenen Mahmut Gümüssoy'un açtığı davadaki tüm iddialar mahkemece ret ve iptal edildi.

Polis müfettişliğine yükselmek için girdiği sözlü mülakat puanlamasında hukuka aykırılık yapıldığı iddiasıyla Müfettiş Muavini Mahmut Gümüşsoy, aynı sınava birlikte girdiği Ahmet Aydoğdu, Sonuç Naneci ve Günay Karacaahmet aleyhine dava açmıştı.