Mahkemede kendini savundu: Pişmanım

Girne’de bulunan bir apartmanın açık duran salon kapısından içeriye girerek çaldığı cep telefonunu 150 TL’ye satan D.D., tutuklanmasının ardından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Hüseyin Soyel olayla ilgili bulguları aktardı.

150 TL’ye sattı

Soyel, D.D.’nin 10 Ağustos tarihinde, saat 08.00-10.30 arasında, Girne'de Türkmen Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda sakin H. K.’nin ikametgâhına, açık salon kapısından girdiğini belirtti.

Zanlının ikametgâhın içerisine girdikten sonra yemek masasının üzerinde duran 300 TL değerindeki Samsung Note 2 marka cep telefonu ile 45 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis memuru Soyel, zanlının aynı gün sirkat etmiş olduğu cep telefonunu Canbolat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ‘Koca Kervan’ isimli is yeri sahibi M.B.’ye söz konusu telefonun kendisine ait olduğunu ve paraya sıkıştığını beyan ederek 150 TL’ye satarak sahtekârlıkla para temin ettiğini anlattı.

Polis: “Derbeder olarak tespit edildi”

Zanlının mahkemeden alınan derdest emri gereğince Girne’de derbeder bir şekilde tespit edildiğini ve ardından tutuklandığını belirten Soyel, söz konusu cep telefonunun da emare olarak alındığını kaydetti.

Polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçları itiraf ettiğini, ancak henüz bu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılamadığını söyledi.

Soyel, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere de etki etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek, bu aşamada zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Mahkemeden söz alan zanlı D.D., yaptıkları için pişman olduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu olarak kalmasına emir verdi.