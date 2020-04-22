Mahkemede hareketli dakikalar

Demirhan’da "Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçundan tespit edilip tutuklanan zanlılar A.D., A.O.Y., ve A.O.A.’nın tasarrufunda uyuşturucu madde bulundu. Zanlılar bu sabah mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemeye getirilen zanlılardan A.O.Y., şüpheli sağlık sorunu göstermesi üzerine mahkeme salonuna alınmayarak çağrılan 112 servisi ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sokağa çıkma yasağını fırsat bildiler…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, Demirhan Polis Karakolu önünde, Demirhan Polis Karakolunda görevli bir Polis ekibi tarafından kullanımlarındaki araç durdurulan zanlıların "Kısmi Sokağa Çıkma Yasağına Aykırı Hareket" suçundan tespit edilip karakola celp edildikleri esnada, zanlı A.D.’nin kullanımında bulunan ZMK 436 plakalı aracı park ederek araçtan inip giymekte olduğu pantolonun içerisinde muhafaza ettiği market poşeti içerisinde 22 ayrı üzerinde şeffaf bant bulunan beyaz renk kâğıtlara sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi attığının tespit edilmesi üzerine konu paket muhafaza altına alınıp Narkotik polisinin olay yerine çağrılması üzerine meselenin devredildiğini söyledi.

Polis memuru Sakallı zanlıların teslim alınması üzerine aleyhlerine soruşturma başlatıldığını ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan Zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemenin ardından zanlının bulunduğu yerler ve temas ettiği banklar LTB ekipleri tarafından dezenfekte edildi. (