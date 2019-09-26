Mahkeme ‘şiddeti’ affetmedi

“Komşularınla görüşürsen seni öldürürüm” diyen 71 yaşındaki Kasım Ergin Lefkoşa Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 ay hapse mahkûm oldu

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Temmuz ayında komşularını bahane göstererek aynı yaşta olan eşini bıçakla tehdit ederek protez dişini kıran Kasım Ergin aleyhindeki dava sonuçlandı.

İki aydır Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Ergin, aleyhine getirilen ‘şiddet kullanma’, ‘kasti hasar’, ‘ciddi darp’ ve ‘darp’ suçlarından suçlu bulunarak 6 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ceza Mahkemesi, Yargıç Temay Sağer huzurunda görüşülen davada sanık Ergin’in işlediği suçlar göz önünde bulunduruldu.

Sağer, kararında müştekinin yaşının sanıkla aynı yaşta oluşunu ve yürümeyecek durumda olmasına dikkati çekerek, sanığın eşine 4 gün arayla iki kez şiddet eğiliminde bulunmasının affedilir yanı olmadığına dikkati çekti.

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