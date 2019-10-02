Mahkeme salonunda olay çıkardı  

Devrim DEMİR

Lapta’da arkadaşı tarafından darp edildiği halde şikayetçi olmayan ve birkaç gündür başka bir evde kaldığı öğrenilen R.L.C., eve dönerek eşyalarını almak isteyince, polisten yardım istedi.

Polis eşliğinde, önceki gün Şht. Tahir Tüzündü Sokak üzerinde bulunan eve giden müşteki, arkadaşının saldırısına uğradı. Polisin gözü önünde R.L.C.’nin boynuna sarılarak, iki eli ile boğazını sıkan zanlı polis tarafından suçüstü tutuklandı.

Tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı, salonda olay çıkardı. Yerlere yatarak hareketleri ile mahkemeyi meşgul eden zanlının sakinleşmesi için mahkeme bir süre ara verdi.

‘Mental’ rahatsızlığı olabilir iddiası

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Fatoş Savaşır, zanlı E.V.F.’nin ‘darp’ suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Savaşır, olayın önceki gün 18.00 sıralarında sokak ortasında yaşandığına değinerek zanlının R.L.C.’nin iki eli ile boğazını sıktığını söyledi. Savaşır, olaya hemen müdahale edildiğini ifade ederek, zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti.

Polis, müştekinin verdiği beyanda zanlının ‘Mental’ rahatsızlığı olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Yasal statüsü ve okul durumu tespiti yapılacak

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının 26 yaşında olduğunu KKTC’de öğrenci statüsü ile kaldığını, olayın mesai saatleri dışında olduğu için zanlının okula devam edip etmediğinin araştırılacağını kaydetti.

Zanlının yasal statüsünün de araştırılacağını, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden kontrolden geçirileceğini ifade eden Savaşır, bu aşamada zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.