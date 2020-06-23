“Mahkeme kararlarına müdahaleden vazgeçilmeli”

Ekonomik pakette yargıya müdahale edildiğini ifade eden Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemede verilen hükümlerin 31 Aralık’a kadar durdurulmak istendiğini belirterek buna karşı çıktı.

“Dün gece açıklanan ekonomik pakette yer alan mahkeme kararlarına müdahaleden vazgeçilmelidir” diyen Esendağlı, aksi halde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacaklarını kaydetti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine YENİDÜZEN’e konuşan Esendağlı, “Hükümet dün akşam açıklanan ekonomik pakette mahkemede verilen hükümlerin 31 Aralık’a kadar ertelendiğini belirtti, bu kabul edilir bir durum değil. Bunu ilk seferde kabul ettik ama artık bu alışkanlık haline gelmemeli” dedi.

Esendağlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

“Adına “normalleşme” denilen bu süreçte, hükümetin kapanma döneminde yasa gücünde kararnamelerle yaptığı geniş çaplı düzenlemelerin haklı bir zemini kalmadığı açıktır. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı ilkelerinden ayrılmanın hiçbir meşru izahı yoktur. Özellikle yargı erkinin yetki alanına ne Bakanlar Kurulu ne de Meclis girmemelidir. İşin özü, dün gece açıklanan ekonomik pakette yer alan mahkeme kararlarına müdahaleden vazgeçilmelidir. Aksi halde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağımızı belirtmek isterim.”