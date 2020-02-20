Mahkeme 'dokunulmazlık kararı tamam' dedi

UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün DP ile birlikte "dokunulmazlığının kaldırılması kararını aykırı" bularak yargıya taşıdığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti istinafı oy birliği ile reddetti, yargılamanın önü açıldı.

Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen davanın kararında Cumhuriyet Meclisi adına Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu ile DP ve Hüseyin Özgürgün adına avukatlar Serhan Çınar, Şefik Aşçıoğulları ve Ali Tunçtaşlı hazır bulundu

Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle dava açmıştı.

Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının Anayasa’ya aykırı şekilde kaldırıldığı gerekçesiyle açılan davada kararın yürütülmesinin durdurulması talep ediliyordu.

Anayasa’nın 147’nci maddesi ile Meclis İç Tüzüğü’nün 130’uncu maddesi tahtında açılan davalar ile dokunulmazlığın kaldırılması kararının durdurulması hedefleniyordu.

Gözler yargı sürecinde...

Başbakanlığı döneminde banka hesaplarında döviz ve TL cinsinden yüklü miktarlarda para yatırıldığı gerekçesi ile dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra aleyhine ceza davası dosyalanan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün adada bulunmadığı için dava süreci de ilerleyemiyor.

2019 Ekim ayından bu yana yurt dışında olduğu öğrenilen Özgürgün, henüz duruşmalara gelmedi.

Davası ertelenen eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, ‘Haksız mal edinme’ ve ‘mal bildiriminde usulsüzlük’ suçlarından itham edilerek, yargılanacak.

Adada olmadığı için tebligat yapılamayan Özgürgün 3 dava ile yargılanacak. Özgürgün, yargılanıp aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunması durumunda 20 bin TL para cezası veya 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Haksız mal edinme ispatlanırsa mallarına devlet el koyacak

Mahkeme, Hüseyin Özgürgün’ün suçlara ilişkin haksız mal edindiğine kanaat getirip suçu ispatlanırsa Özgürgün’ün mallarını devlete intikal ederek el koyma yetkisine sahip olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, mahkemeler bu tür suçlardan yargılanan kişilerin suçunun ispatlanması durumunda sadece mal varlıklarına el koymakla kalmaz, ömür boyu kamu görevinden men edebilir. İlk kez bir Başbakan’a ceza davası UBP Milletvekili eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ü ülkeye dönüp dönmeyeceği, merak konusu olurken, ilk kez bir eski başbakana ilişkin görev süresi içerisinde işlediği iddia edilen suçlarla ilgili ceza davası geldi.

Yolsuzluk iddiaları Başsavcılığın, eski başbakan ve UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren iki belge Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. Süreç sırasında yeni dosyalar da ortaya çıkmıştı. Başsavcılık raporuna göre, Özgürgün 43 ayrı suçlamayla itham edilirken ‘haksız mal edinme’ suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı. Raporda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına 2015-2017 arasında 2 milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 dolar, 325 bin 800 sterlin ve 242 bin euro yatırdığı, bu miktarların tümünün ‘haksız olarak edinildiği’ iddia ediliyor.