 ‘Mahalle kavgasına’ karışan zanlılara 3 gün tutukluluk

Lefkoşa’da mahalle kavgasında tutuklanan zanlılar B.C.Ş, Y.C.G., C.Ö., S.B. ve H.A., S.D. ile M.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlıların 8.7.2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Abdi Çavuş mahallesi üzerinde iki taraf olarak ‘kavgaya karıştıklarını’ anlattı. Polis, kavga sonucu bir kişinin bacağından yaralandığını, bunun üzerine diğer zanlıların olay yerinden kaçtığını söyledi. Olayın ertesi günü zanlı 1, 2, 3 ve 4 tekrar Abdi Çavuş Mahallesine gelerek, ZRH 557 plakalı araç içerisinden havaya bir el ateş edilip tekrar olay mahallinden ayrıldıklarını mahkemeye aktardı. Polis, ayni gün saat 02.10 raddelerinde Hamitköy - Haspolat anayolunda ZRH 557 plakalı araç bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve araç içerisinde zanlı 1, 2, 3 ve 4’ün tespit edildiğini belirtti. Polis, buna müteakip araç içerisinde yapılan aramada tecavüzkar alet olan 1 adet 45cm. metal boru, 1 adet namlu ağzı 12,5 cm. toplam uzunluğu 23 cm. siyah saplı bıçak, 1 adet 21 cm. namlu ağzı 1 adet 33 cm. toplam uzunluğu olan hisar marka bıçak, 1 adet 15,5 cm. namlu ağzı 29 cm. uzunluğunda bayram marka tahta saplı bıçak, 1 adet maket bıçağı, 1 adet 9mm. çapında boş kovan ve 8 adet siyah renk poşet içerisine sarılı vaziyette uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı 2-3 ve 4’ün gönüllü ifade verdiğini, zanlı 2’nin Girne’deki ikametgahında mahkeme emriyle yapılan armada uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını belirtti.

Kiralık araçta gps cihazı olduğunu belirten polis zanlıların güzergahlarının araştırılacağını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, aranan emareler olduğunu belirterek, bu aşamada zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.