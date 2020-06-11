Mağusa’yı sarsan ölüm
Gazimağusa Belediyesi çalışanı, 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
A+A-
Gazimağusa Belediyesi çalışanı, 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta fenalaşarak tedavi altına alınan Simge Sennaroğlu Güçver, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. Simge Sennaroğlu Güçver’in ölüm Mağusa’da büyük bir üzüntü yarattı.
Bu haber toplam 1283 defa okunmuştur
Etiketler : Simge Sennaroğlu
Önceki ve Sonraki Haberler