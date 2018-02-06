“Mağusa'nın Tarihsel Dokusu” konulu sergi açıldı





Gazimağusa Belediyesi ile Yıltan Taşçı Akademi işbirliğinde akademinin Deklanşör Fotoğraf Atölyesi'nin I. Dönem grup 6; Kemal Ummak, Cem Cengiz, Mebile Kunna, Aliye Bozdağ, Beykan Gazinocu ve Naciye Çelebiaziz isimli öğrencilerinin "Mağusa'nın tarihsel dokusu" konulu fotoğraf sergisi dün Buğday Camii'nde açıldı. Yıltan Taşçı ve Erkan Dağlı'nın müzik dinletisi programda da yer aldı. Serginin açılışı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından yapıldı.