Mağusa'nın sevilen ismi Mehmet Dölek yaşamını yitirdi

Mağusa'da Maraş bölgesinin sevilen ismi Mehmet Dölek bu sabah yaşamını yitirdi. Başbakan Ersin Tatar uzun yıllar UBP'de görev almış Mehmet Dölek'e rahmet, ailesine ve sevenlerine ise başsağlığı diledi.

Yakınları, Dölek'in rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini kaydetti. Dölek'in cenazesi bugün ikindin namazında Maraş Ulu Camide kılınıp Mağusa mezarlığına defnedilecek. Polisin soruşturması ise sürüyor.

Başbakan Ersin Tatar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: "Uzun yıllar birlikte siyaset yaptığımız Gazimağusa' nın sevilen siması Mehmet Dölek’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum . Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum..."