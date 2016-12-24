Mağusa’da Ayluka bölgesinde eski mezarlık yolu olarak bilinen yol yıllardır o bölgede yaşayanlara çile çektiriyor.

Bölgede yaşayan altı aile, Mağusa Belediyesi’ne defalarca başvuru yapmasına rağmen sonuç alamadığını ifade ediyor.

Bölge sakinleri “yaz ayları toz topraktan kış ayları yağan yağmurdan şikayetçiyiz. Özellikle son yağan yağmurlardan eve gitmek için neredeyse gemi gerekecek. Eski başkana defalarca söylememize ve yeni başkana ise yaptığımız dilekçelerle bu yolun tamirinin yapılması gerektiği ifade etmemize rağmen bu yol üzerinde ikamet eden 6 Ailenin talebi dikkate alınmamıştır. Belediyeden ve devletten son ricamızdır kendinizi bizim yerimize koyun ve ona göre yapmanız gerekenleri yapın lütfen” diye çözüm istediler.