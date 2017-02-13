Mağusa’dan beraberlik çıktı: 1-1

STAT: Dr. Fazıl Küçük Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener*, Halil E. Canaloğlu**, Mehmet Tarım**

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert**, Ahmet Dölek**, Erdoğ Barkınay**, İsmet P. Pehlivan*, Hasan Bahtıkara**, Ümit Genç**, Rıdvan Doymaz** (Dk.57 Can*), Berke Zorba**, Kpah Sherman** (Dk.86 Yannis), Hüseyin Kayalılar** (Dk.74 M. Fuat**), Tunahan Bilgin**

YALOVA: İrfan Özbay**, Ali Özbahar**, Serkan Önet**, Aykut Esmeraslan**, Çağlar Toklu* (Dk.52 Cemal**), Erdinç Börekçi**, Mahmut İneci**, Muammer Tip* (Dk.58 Yusuf**), Neval Esengül**, İsrael Abia*** (Dk.77 Emmanuel**), David Anna**

GOLLER: Dk.4 Tunahan (Dumlupınar) – Dk.57 David Anna (Yalova)

SARI KARTLAR: Dk.26 Ümit, Dk.26 Rıdvan, Dk.35 Erdoğ, Dk.43 H. Kayalılar, Dk.45 İsmet, Dk.63 Can (Dumlupınar) – Dk.35 İsrael, Dk.84 Yusuf, Dk.90 Mahmut, Dk.90+3 Erdinç (Yalova)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Tunahan (Dumlupınar)

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Dumlupınar ile Yalova karşı karşıya geldi. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Dumlupınar’ın golü 4’üncü dakikada Tunahan’dan gelirken, bu gole Yalova 57’nci dakikada David Anna ile karşılık verdi. Sarı kırmızılılarda ayrıca maçın 90+3’üncü dakikasında Tunahan ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Dumlupınar 3 haftası geride kalan ikinci devrede ilk puanın alırken, Yalova ikinci devrede oynadığı 2’nci deplasman maçını da puan kaybı ile tamamladı.

Önemli anlar

Dk.4: Maça hızlı başlayan taraf Dumlupınar oldu. Ümit’in ara pasında topla buluşan Tunahan’ın vuruşu filelere gitti: 1-0

Dk.22: Dumlupınar savunmasının ofsayt diye duraksadığı pozisyonda topla buluşan Ali Özbahar’ın vuruşunu kaleci Yılmaz önledi. Dönen topa David’in vuruşu yerdeki kaleci Yılmaz’da kaldı.

Dk.57: Köşe atışından gelen topa son dokunan David, takımına beraberlik sayısını getirdi: 1-1

Dk.60: Hüseyin Kayalılar’dan gelen serbest vuruşta topa Sherman vururken top yandan dışarı gitti.

Dk.72: Hasan Bahtıkara’nın ortasında Tunahan’ın kafa vuruşu kaleci İrfan’da kaldı.

Dk.80: Emmanuel’in pası ile ceza sahasına giren Cemal çok kötü bir vuruşla fırsatı değerlendiremedi.

Dk.82: Cemal sağdan getirdiği top David’e verdi. David’in vuruşunda kaleci Yılmaz’a çarpan top dışarı gitti.

Maçın ardından saha içerisinde taraftarların girmesi ile çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Polis olaylara müdahale ederek daha da büyümesini önledi.

Fotoğraf: Kanı Aldağ