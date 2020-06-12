Mağusa'da zor veda
Mağusa’da dün beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver bugün Mağusa’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
A+A-
Mağusa’da dün beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver bugün Mağusa’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Evli ve bir çocuk annesi Güçver, Gazimağusa Belediyesi’nde çalışıyordu. Simge Sennaroğlu Güçver’in ölümü Mağusa’da büyük bir üzüntü yarattı.
FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA
Bu haber toplam 1362 defa okunmuştur
Etiketler : Simge Sennaroğlu Güçver, cenaze
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler