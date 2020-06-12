Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa'da zor veda
Mağusa'da zor veda

Mağusa'da zor veda

Mağusa’da dün beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver bugün Mağusa’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

A+A-

Mağusa’da dün beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver bugün Mağusa’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir çocuk annesi Güçver,  Gazimağusa Belediyesi’nde çalışıyordu. Simge Sennaroğlu Güçver’in ölümü Mağusa’da büyük bir üzüntü yarattı.

c1-158.jpg

c2-142.jpg

 

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA

 

Bu haber toplam 1362 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Mağusa’yı sarsan ölümMağusa’yı sarsan ölümGazimağusa Belediyesi çalışanı, 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.