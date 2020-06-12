Mağusa'da zor veda

Mağusa’da dün beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren 34 yaşındaki Simge Sennaroğlu Güçver bugün Mağusa’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve bir çocuk annesi Güçver, Gazimağusa Belediyesi’nde çalışıyordu. Simge Sennaroğlu Güçver’in ölümü Mağusa’da büyük bir üzüntü yarattı.

FOTOĞRAFLAR FEHİME ALASYA