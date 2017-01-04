Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Mağusa’da yıkılan sur duvarı tamir edilmeye başlandı
Mağusa’da yıkılan sur duvarı tamir edilmeye başlandı

Mağusa’da yıkılan sur duvarı tamir edilmeye başlandı

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Mağusa’da yıkılan sur duvarının restorasyonuna başlandığını duyurdu. 

A+A-

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Mağusa’da yıkılan sur duvarının restorasyonuna başlandığını duyurdu. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekipler, çökme meydana gelen yerde gerekli inceleme çalışması başlattı. Çöken kısmı temizleyip, moloz kesme taşlarını ayıran ekiplerin, temizlik ve ayrıştırma işlemini tamamladıktan sonra hendek duvarını orijinal temelleri üzerine yeniden inşa edeceği bildirildi. 
Toplamda 113 metre uzunluğunda olan hendek duvarının, çöken kısmı haricinde kalan bölümlerinde de statik yönden sorunlar olduğunun tespit edildiği ve gerekli restorasyon çalışmalarının da hazırlıklarının tamamladığı ifade edildi. 
Mağusa sur yapısının doğu yönünde, denize yakın kısımda, Diamente Burcu olarak bilinen burcun hendek kısmında, yağan yoğun yağmurlar ve toprak aşınması nedeni ile çökme meydana gelmişti.

Bu haber toplam 64 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.