Mağusa’da yayaya araç çarptı
Mağusa’da karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Kazada Melik Dinler yaralandı.
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Mağusa’da karşıya geçmeye çalışan yayaya araç çarptı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, bugün saat 13.40 sıralarında, Lefkoşa - Mağusa Anayolu üzerinde, Mert Akil Adalıer (E-25), yönetimindeki SH 550 plakalı araç ile Mağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Mağusa girişine yaklaştığı sırada o esnada, gidişine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçemeye çalışan Melik Dinler (E-43)'e çarptığı kaydedildi.
Açıklamada, kaza sonucu yaralanan yaya Melik Dinler’in kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürdüğü, araç sürücüsü Mert Akil Adalıer tutuklandığı soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.
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