Mağusa'da yangın: İşyerinin büyük kısmı zarar gördü

Mağusa İnciraltı Meyhanesi'nde yangın Mağusa İnciralti Meyhanesi'nde bu sabahın erken saatlerinde çıkan yangın işyerinin büyük kısmına zarar verdi. İtfaiyenin müdahelesi ile söndürülen yangının nedeniyle ilgili polis soruşturması sürüyor.