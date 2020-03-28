Mağusa'da yangın: İşyerinin büyük kısmı zarar gördü
Mağusa İnciraltı Meyhanesi'nde yangın Mağusa İnciralti Meyhanesi'nde bu sabahın erken saatlerinde çıkan yangın işyerinin büyük kısmına zarar verdi.
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Mağusa İnciraltı Meyhanesi'nde yangın Mağusa İnciralti Meyhanesi'nde bu sabahın erken saatlerinde çıkan yangın işyerinin büyük kısmına zarar verdi. İtfaiyenin müdahelesi ile söndürülen yangının nedeniyle ilgili polis soruşturması sürüyor.
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Etiketler : Yangın, İnciraltı Meyhanesi
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