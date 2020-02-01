Mağusa'da yangın!

Mağusa’da dün 19.40 sıralarında 29 Ekim Yolu üzerinde bulunan Mustafa Telli’ye ait bahçe evinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

Polis açıklamasına göre, yangın sonucu 1 buzdolabı, 1 gaz ocağı, 1 televizyon, 2 ilaç pompası, 2 adet 3’lü çekyat, 1 adet 2’li koltuk, 3 kapı kasası, 2 pencere kasası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi ve evin sıvaları düşerek zarar gördü.