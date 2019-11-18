Mağusa’da üzen veda: Berber Hasan yaşamını yitirdi
Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Hasan Yiğittürk, dün yaşamını yitirdi.
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Mağusa’nın tanınmış esnaflarından Hasan Yiğittürk, dün yaşamını yitirdi.
1945 doğumlu olan üç çocuk babası Hasan Yiğittürk, Mağusa’da yaklaşık 60 yıldır berberlik yapıyordu.
Mağusa’nın en eski esnafları arasında yer alan Hasan Yiğittürk, bugün Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mağusa’da defnedilecek.
Bir süredir tedavi gören Hasan Yiğittürk’ün ölümü, Mağusa’da büyük üzüntü yarattı.
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Etiketler : Hasan Yiğittürk, ölüm
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