Mağusa'da uyuşturucu operasyonu

Mağusa’da dün İ.P’nin (E-33) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 300 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polis Basın Bülteni’ne göre, aramada ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 120 TL para bulunarak emare alındı. İ.P. Tutuklandı.



DÜKKAN AÇMA, HIRSIZLIK VE KASTİ HASAR



Alsancak’ta faaliyet gösteren “Hürdeniz” isimli marketin penceresi açılarak içeriye girildi ve yazar kasa içerisinden 5 bin 600 TL nakit parayı çalındı. Polisin ileri soruşturmasında meselede zanlı olarak görülen D.K (E-33) tutuklandı.



Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Jumbo Süper Store” isimli işyerinden muhtelif markalarda 143 paket sigara, kasa sistem elektronik cihazı ve üç adet sırt çantası; yine Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Çelik Market 1” isimli işyerinin ön kısmında bulunan buzdolabından beş adet bira çalındı.



Her iki olayla ilgili olarak R.H. (E-36) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı