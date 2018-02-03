Mağusa'da uyuşturucu operasyonu
Mağusa'da dün akşam yapılan aramada K.A.A.O.’nun (E-22) yönetimindeki araçta ve üzerinde uyuşturucu madde tespit edildi.
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Mağusa'da dün akşam yapılan aramada K.A.A.O.’nun (E-22) yönetimindeki araçta ve üzerinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 5.5 gram madde ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare alındı.
Zanlının Tuzla’daki ikametgahında yapılan aramada ise hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. K.A.A.O tutuklandı.
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Etiketler : Polis basın bülteni, uyuşturucu
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